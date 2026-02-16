24 мая 2026, воскресенье, 22:16
Сенатор Грэм о помощи иранским протестующим: Мы должны держать слово

  • 16.02.2026, 21:27
Линдси Грэм
Фото: Reuters

Вашингтон должен помочь иранцам освободиться от режима.

Если США не помогут иранцам, которым обещали поддержку во время массовых протестов, это превысит угрозы безопасности из-за возможных действий Ирана против американских сил в регионе. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм, трансляцию на YouTube вел Fox News.

«Могут ли пострадать наши солдаты в регионе? Безусловно. Может ли Иран ответить, если мы предпримем тотальную атаку? Безусловно. Я думаю, риск, связанный с этим, гораздо меньше, чем риск, связанный с тем, что вы моргнете, выдернете вилку и не поможете людям, как вы обещали», — рассказал сенатор.

Грэм напомнил, что власти США «просили их выходить на улицы, продолжать протестовать, [говорили] «помощь в пути». «Мы должны держать слово», — подчеркнул он.

С поддержкой к протестующим иранцам обращалася в середине января президент США Дональд Трамп. «Иранские патриоты, продолжайте протестовать — захватывайте госучреждения. Сохраните имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих. Помощь уже в пути! Сделаем Иран великим снова!», — написал он.

