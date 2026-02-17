Лукашенко заговорил о падении экономики и протестах 25 17.02.2026, 11:48

Диктатора напугал спад в промышленности.

Экономика стала реальным полем боя, на котором могут вспыхнуть социальные протесты, а время сейчас «почти военное». В промышленности спад, в экономике тоже хватает проблем. Об этом заявил 17 февраля Лукашенко, принимая отчет правительства за 2025 год.

— Время почти военное. Почему? Экономика стала реальным полем боя. Экономическими инструментами достигаются цели классической войны: отобрать ресурсы, вызвать социальные протесты, заставить выполнять не наши правила — жизнь по другим правилам, — заявил Лукашенко.

Диктатор обратил внимание на спад в промышленности:

— Весь год в этой важнейшей сфере шел устойчиво замедляющийся тренд, во втором полугодии сработали с отрицательной динамикой 98,2%. Январь 2026 года — еще минус 3,4%. В сложной ситуации находится половина обрабатывающей промышленности, — подсчитал политик.

По его словам, на российском рынке «только Минпром не добрал в прошлом году 1 млрд долларов»:

— Все его предприятия в красной зоне. Наблюдаем падение выпуска ключевых товаров, — пожаловался узурпатор.

