Промышленность Беларуси обвалилась

Промышленность Беларуси обвалилась20
- 16.02.2026, 15:38
Минус по стране и двузначный провал в Минске.
Статистика промпроизводства за январь зафиксировала разнонаправленную динамику: при общем падении существенный рост показателей продемонстрировала энергетика – правда, этому есть простое объяснение.
Как сообщает Белстат, в январе 2026 года объем промышленного производства в Беларуси составил 16,5669 млрд рублей.
Это на 3,4% меньше, чем было в аналогичном периоде предыдущего года в сопоставимых ценах.
По основным видам экономической деятельности результаты за первый месяц года были следующими:
— обрабатывающая промышленность – 14,1274 млрд рублей (-7,5%);
— электроэнергия, газ, пар, горячая вода, кондиционирование – 1,9444 млрд рублей (+17,5%);
— водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов – 313,8 млн рублей (-2,9%);
— горнодобывающая промышленность – 181,3 млн рублей (-1,3%).
Стоит отметить, что высокие показатели энергетики, судя по всему, связаны с низкой базой января 2025 года: тогда почти весь месяц оба энергоблока БелАЭС были отключены от сети из-за проведения на них планового ремонта и диагностических работ.
В январе в регионах рост промышленного производства отмечался лишь в двух областях: Гродненской (+8,1%) и Брестской (+5,5%).
В то же время самый серьезный спад фиксировался в столице (-12,8%). В Могилевской области сокращение составило – 5,4%, в Витебской – 4,4%, в Минской – 2,4%, в Гомельской – 1,3%.