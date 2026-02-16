закрыть
24 мая 2026, воскресенье, 13:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Промышленность Беларуси обвалилась

20
  • 16.02.2026, 15:38
  • 16,396
Промышленность Беларуси обвалилась

Минус по стране и двузначный провал в Минске.

Статистика промпроизводства за январь зафиксировала разнонаправленную динамику: при общем падении существенный рост показателей продемонстрировала энергетика – правда, этому есть простое объяснение.

Как сообщает Белстат, в январе 2026 года объем промышленного производства в Беларуси составил 16,5669 млрд рублей.

Это на 3,4% меньше, чем было в аналогичном периоде предыдущего года в сопоставимых ценах.

По основным видам экономической деятельности результаты за первый месяц года были следующими:

— обрабатывающая промышленность – 14,1274 млрд рублей (-7,5%);

— электроэнергия, газ, пар, горячая вода, кондиционирование – 1,9444 млрд рублей (+17,5%);

— водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов – 313,8 млн рублей (-2,9%);

— горнодобывающая промышленность – 181,3 млн рублей (-1,3%).

Стоит отметить, что высокие показатели энергетики, судя по всему, связаны с низкой базой января 2025 года: тогда почти весь месяц оба энергоблока БелАЭС были отключены от сети из-за проведения на них планового ремонта и диагностических работ.

В январе в регионах рост промышленного производства отмечался лишь в двух областях: Гродненской (+8,1%) и Брестской (+5,5%).

В то же время самый серьезный спад фиксировался в столице (-12,8%). В Могилевской области сокращение составило – 5,4%, в Витебской – 4,4%, в Минской – 2,4%, в Гомельской – 1,3%.

Написать комментарий 20

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин