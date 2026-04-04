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Рейтинг Путина упал рекордно за семь лет

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  • 4.04.2026, 6:00
  • 9,428
Рейтинг Путина упал рекордно за семь лет

После блокировок Telegram и VPN.

На фоне блокировок Telegram и VPN в РФ доля россиян, заявляющих о доверии к Путину, за неделю сократилась сразу на 5 процентных пунктов — с 76 до 71%. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного 27–29 марта.

Как отмечает The Moscow Times со ссылкой на «Коммерсантъ», столь резкого снижения фонд не фиксировал как минимум с 2019 года.

Одновременно выросла доля тех, кто отвечает «скорее не доверяю» — с 13 до 17%.

Также снизились положительные оценки деятельности Путина, правительства и премьер-министра Михаила Мишустина — все примерно на 2 п. п.

Снижение рейтингов происходит на фоне масштабных ограничений интернета и блокировки мессенджера Telegram. Роскомнадзор начал ограничивать его работу летом 2025 года, а к весне 2026-го, по данным проекта OONI, уровень блокировки достиг 80%. Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщал о падении трафика Telegram в сети T2 в десять раз.

Параллельно с этим с мая 2025 года в России происходят отключения интернета. По данным проекта «На связи», власти регулярно устраивают шатдауны в 62 регионах, а «белые списки» разрешенных сайтов внедрены уже в 72 субъектах. В 2025 году страна стала мировым лидером по масштабам отключений, затронувших 146 млн человек, подсчитали в Top10VPN. Эксперты RKS Global прогнозируют полный переход России на изолированный интернет к 2028 году.

Одновременно Минцифры приступило к реализации мер, направленных на ограничение использования средств обхода блокировок. Среди таких мер — запрет для мобильных операторов на пополнение баланса Apple ID со счета телефона. Этот шаг призван затруднить оплату VPN-сервисов. Кроме того, операторам рекомендовали ввести ежемесячный лимит бесплатного трафика при использовании VPN в размере 15 гигабайт. По данным источников Forbes, инициатива по ограничению сервисов обхода блокировок исходит лично от Путина, который дал соответствующее «закрытое поручение».

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