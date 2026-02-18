ВСУ выбили россиян из трех населенных пунктов на важном направлении 1 18.02.2026, 12:49

Аналитики DeepState показали изменения.

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Силы обороны Украины смогли отбросить армию РФ в Днепропетровской области.

В то же время оккупационные войска РФ продвинулись в Донецкой области. О ситуации на фронте аналитический портал DeepState сообщил в среду, 18 февраля.

Отмечается, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки добились успеха на Александровском направлении. Украинские защитники отбросили российские оккупационные войска вблизи сел Терновое, Вишневое и Вербовое Синельниковского района Днепропетровской области.

«Силы обороны отбросили противника вблизи Вишневого, Вербового и Тернового. Враг продвинулся вблизи Берестка», - сообщают аналитики.

