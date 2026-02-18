Абсолютный рекорд: во Франции дожди идут 36 дней подряд

Абсолютный рекорд: во Франции дожди идут 36 дней подряд4
- 18.02.2026, 23:37
Сегодня на страну обрушился шторм Педро.
Во Франции зарегистрировали самый длинный период дождей за историю метеонаблюдений. Осадки в стране идут уже 36 дней подряд, сообщает BFM TV.
По данным метеорологической службы, дожди фиксируют на территории Франции непрерывно с 14 января по настоящее время. Предыдущий рекорд зарегистрировали осенью 2023 года, когда в стране было 32 дождливых дня подряд.
Дождливым считается день, за который в среднем по стране выпало 1 мм или более осадков.
В среду, 18 февраля, на Францию обрушился шторм Педро. По данным метеорологов, скорость порывов ветра достигнет 90–120 км/ч, в прибрежных зонах скорость может достигать 140 км/ч. Ожидается выпадение от 15 до 50 мм осадков.
На данный момент из-за риска ливней и наводнений в четырех департаментах действует предупреждение о «красном» — самом высоком уровне погодной опасности. Еще в 10 департаментах введен «оранжевый» — повышенный уровень погодной опасности.