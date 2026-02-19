Военные США заявили Трампу о готовности ударить по Ирану 21 февраля 19.02.2026, 11:03

Американская армия готова нанести удар по Ирану в эту субботу, 21 февраля. Об этом президенту США Дональду Трампу сообщили высокопоставленные чиновники, ответственные за национальную безопасность, пишет CBS News со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников телеканала, Трамп еще не принял окончательного решения, однако в Белом доме идут «динамичные и непрерывные» обсуждения этого вопроса. В частности, взвешиваются риски эскалации, а также «политические и военные последствия сдержанности».

Один из источников CBS обратил внимание на то, что Пентагон в последние дни временно переводил часть военного контингента с Ближнего Востока в Европу и обратно в США. По его словам, обычно подобное происходит перед возможной военной операцией, чтобы защитить американских военных в случае ответа Ирана.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что существует «множество причин и аргументов в пользу удара по Ирану», однако Трамп в первую очередь рассчитывает на дипломатию. «Ирану было бы очень разумно заключить сделку с президентом Трампом и его администрацией», — подчеркнула Ливитт.

Накануне один из советников президента США сообщил Axios, что американские военные нанесут удар по Ирану в ближайшее время с вероятностью 90%. Он отметил, что операция будет представлять собой кампанию, «больше похожую на полномасштабную войну», чем на точечные удары. На этом фоне в Израиле была объявлена высшая степень готовности к войне. По данным издания Mako, Тель-Авив, вероятно, не останется в стороне и присоединится к кампании. При этом израильские чиновники рассчитывают свергнуть иранский режим и ликвидировать его ядерную и ракетную программы.

17 февраля в Омане прошел второй раунд переговоров Вашингтона и Тегерана по поводу иранской ядерной программы. По данным Reuters, США поставили Тегерану условие: в течение двух недель представить подробные предложения по устранению разногласий. Ранее, в июне 2025 года, аналогичный ультиматум привел к началу операции «Полуночный молот» — серии ударов по ядерным объектам Ирана.

