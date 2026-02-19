CNN: США могут ударить по Ирану уже в эти выходные

CNN: США могут ударить по Ирану уже в эти выходные4
- 19.02.2026, 8:07
Трамп в процессе принятия решения.
Президент США Дональд Трамп обсудил сроки нанесения ударов по Ирану, включая возможность сделать это уже у эти выходные.
Об этом сообщает CNN.
По словам источников, в среду высокопоставленные чиновники по нацбезопасности доложили Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в эту субботу.
Однако, сроки любых действий, вероятно, выйдут за рамки этих выходных. Чиновники говорят, что Трамп еще не принял окончательного решения о том, наносить ли удар.
При этом один из собеседников CNN рассказал, что Трамп в частном порядке высказывался как «за», так и «против» военных действий, а также опрашивал советников и союзников о том, какой курс действий будет наилучшим.
«Он много времени уделяет размышлениям по этому поводу», - говорит источник.
Переброска войск США
Как уточняет CNN, Белый дом проинформировали о возможной готовности к ударам после того, как США в последние дни значительно нарастили присутствие воздушных и военно-морских сил на Ближнем Востоке.
Авианосная группа USS Abraham Lincoln и ее флотилия боевых кораблей уже находятся в регионе, а вторая авианосная группа, USS Gerald Ford , направлялась на Ближний Восток. По данным отслеживания морских судов, по состоянию на среду судно Ford находилось у берегов Западной Африки.
Также по словам источников CBS News, Пентагон в течение следующих трех дней временно перебросит часть персонала из Ближнего Востока - в Европу или обратно в США. Это будет сделано в преддверии возможных действий или контратак со стороны Ирана, если Вашингтон решит продолжить свою операцию.
Как поясняет издание, переброска сил персонала в преддверии по потенциальной военной активности США является стандартной практикой Пентагона. То есть, это не обязательно означает неизбежность нападения на Иран.