CNN: США могут ударить по Ирану уже в эти выходные 4 19.02.2026, 8:07

Фото: ВВС США

Трамп в процессе принятия решения.

Президент США Дональд Трамп обсудил сроки нанесения ударов по Ирану, включая возможность сделать это уже у эти выходные.

Об этом сообщает CNN.

По словам источников, в среду высокопоставленные чиновники по нацбезопасности доложили Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в эту субботу.

Однако, сроки любых действий, вероятно, выйдут за рамки этих выходных. Чиновники говорят, что Трамп еще не принял окончательного решения о том, наносить ли удар.

При этом один из собеседников CNN рассказал, что Трамп в частном порядке высказывался как «за», так и «против» военных действий, а также опрашивал советников и союзников о том, какой курс действий будет наилучшим.

«Он много времени уделяет размышлениям по этому поводу», - говорит источник.

Переброска войск США

Как уточняет CNN, Белый дом проинформировали о возможной готовности к ударам после того, как США в последние дни значительно нарастили присутствие воздушных и военно-морских сил на Ближнем Востоке.

Авианосная группа USS Abraham Lincoln и ее флотилия боевых кораблей уже находятся в регионе, а вторая авианосная группа, USS Gerald Ford , направлялась на Ближний Восток. По данным отслеживания морских судов, по состоянию на среду судно Ford находилось у берегов Западной Африки.

Также по словам источников CBS News, Пентагон в течение следующих трех дней временно перебросит часть персонала из Ближнего Востока - в Европу или обратно в США. Это будет сделано в преддверии возможных действий или контратак со стороны Ирана, если Вашингтон решит продолжить свою операцию.

Как поясняет издание, переброска сил персонала в преддверии по потенциальной военной активности США является стандартной практикой Пентагона. То есть, это не обязательно означает неизбежность нападения на Иран.

