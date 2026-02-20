В России снова начали резко дорожать яйца 27 20.02.2026, 13:28

7,724

Страну накрывает новый кризис.

Вслед за «огуречной» инфляцией, превысившей 100%, российский рынок, похоже, накрывает кризис на рынке яиц.

По данным Росстата, за последнюю неделю десяток яиц на полках магазинов и супермаркетов стал дороже на 3,4% — рекордно среди всех продовольственных товаров в статистике. За месяц яйца подорожали на 5,7%, а за полгода — на 20%.

При этом в опте ситуация куда хуже: за один месяц поставщики взвинтили цены на 80-100%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные eggpack и источники в торговых сетях и на птицефабриках.

Возможный яичный кризис — второй для России за последние три года. В 2023 году рост цен на яйца достигал почти 50%, в регионах их продавали поштучно и по паспорту, а чтобы покрыть неожиданный дефицит власти обращались за помощью к Ирану и Турции.

Яйца — это «важнейший источник белка для малообеспеченного населения», а их удорожание «выбивается из нормальной сезонной тенденции», отмечает замдиректора ЦМАКП Дмитрий Белоусов. По мере того, как все больше потребителей переходят в режим экономии, сокращая покупки мяса, спрос на яйца растет: в физическом выражении их продажи выросли на 9,9% год к году, а это в 5 раз превосходит общий рост по продуктам питания (1,9%), согласно статистике NTech. При этом розничные продажи говядины, например, сократились на 6% в натуральном выражении, а баранины — на 39%.

Яйцо за последние годы стало самой важной трафикообразующей ассортиментной позицией в магазинах: покупатели чаще посещают те торговые объекты, где этот товар дешевле, сказал «Ъ» представитель птицефабрик «Чикская» и «Челябинская».

Рост производства яиц при этом замедляется, поскольку птицефабрики корректируют поголовье после кризиса перепроизводства 2025 года, когда цены падали ниже себестоимости, указывает эксперт по аграрному рынку Альбина Корягина. Последствия этого, вероятно, станут еще более заметны к осени—зиме этого года, предупреждает она.

Рост розничных цен на яйца мог бы быть еще выше, но ритейлеры сдерживают их стоимость на полке, опасаясь претензий властей: сейчас они в среднем закупают яйца вдвое дешевле, чем продают, говорят источники «Ъ».

Тенденция к росту цен продлится до тех пор, пока маржа производителей не вырастет, и они снова не начнут увеличивать поголовье кур, а это, в свою очередь, даст эффект через пять-шесть месяцев, предупреждает Корягина. Если яичная инфляция станет слишком заметной, в процесс могут вмешаться власти, которые увеличивать импортные поставки, добавляет эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com