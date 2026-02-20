Верховный лидер Ирана столкнулся с самым серьезным кризисом за 36 лет власти 2 20.02.2026, 13:36

5,646

Али Хаменеи

Страна переживает настоящий экономический коллапс.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи переживает самый опасный момент своего 36-летнего правления. На фоне угроз новых ударов со стороны США и переговоров, которые ведут иранские эмиссары, страна сталкивается с экономическим коллапсом, растущим недовольством населения и почти разрушенной региональной сетью союзников, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Начало года ознаменовалось самым кровавым подавлением протестов со времен Исламской революции 1979 года — тысячи людей были убиты после приказа Хаменеи «поставить протестующих на место». При этом экономика, подорванная санкциями, продолжает ухудшаться, обостряя общественное напряжение.

Ситуацию усугубили удары Израиля и США по ядерным и ракетным объектам Ирана, а также ослабление традиционных союзников Тегерана: движение «Хезболла» переживает спад, а режим в Сирии утратил стабильность. После атаки на Израиль 7 октября 2023 года, совершенной поддерживаемой Ираном группировкой ХАМАС, давление на Тегеран резко усилилось.

США требуют от Ирана отказаться от его ракетной программы — последнего стратегического инструмента сдерживания. Тегеран намекает на уступки по ядерной сфере, но Хаменеи категорически отказывается обсуждать ракеты, что повышает риск прямых американских ударов.

Несмотря на жесткую антизападную риторику, Хаменеи не раз проявлял «героическую гибкость» — так он назвал тактические уступки ради сохранения режима. Именно он поддержал ядерную сделку 2015 года, посчитав ее необходимой для стабилизации экономики.

Ключевую роль в удержании власти играет Корпус стражей исламской революции (КСИР) — главный инструмент подавления протестов. Их поддерживает огромная финансовая сеть Setad, находящаяся под прямым контролем Хаменеи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com