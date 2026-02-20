Дроны ВСУ разбомбили главные аэродромы РФ в Крыму

Дроны ВСУ разбомбили главные аэродромы РФ в Крыму2
- 20.02.2026, 18:33
В ночь на 20 февраля дроны нанесли массированный удар по военным аэродромам во временно оккупированном Крыму. Об этом пишет Диалог.UA, проведя мониторинг соцсетей и мессенджеров.
Воздушную тревогу оккупанты объявили в Крыму еще вчера вечером, 19 февраля. Местные жители услышали первые взрывы примерно в 21:19. В дальнейшем взрывы раздавались по всему оккупированному Крыму в течение почти всей ночи 20 февраля. Особенно много взрывов слышали жители Севастополя. Видео публикует Telegram-канал Exilenova+.
По предварительной информации, под атаку украинских дронов попали военные аэродромы Бельбек и Кача, которые активно используют российские оккупанты.
Также, возможно, недалеко от Джанкоя уничтожен склад горюче-смазочных материалов российской оккупационной армии.
Так называемой «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что в ночь на 20 января ВСУ нанесли воздушные удары по военным и стратегическим объектам российских оккупантов в Крыму. Он заявил, что российская ПВО всю ночь отражала воздушную атаку.
Воздушную тревогу в Крыму оккупационная российская администрация отменила только рано утром – в 04:41.
За это время российская ПВО якобы сбила более 26 украинских БпЛА. Минобороны РФ утверждает, что российская ПВО в ночь на 20 февраля над территорией России якобы сбила 129 украинских БпЛА.
Кроме того, российская ПВО сегодня ночью также якобы сбила 20 украинских дронов над аннексированным Крымом.