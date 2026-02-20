Дроны ВСУ разбомбили главные аэродромы РФ в Крыму 2 20.02.2026, 18:33

12,364

Особенно много взрывов слышали жители Севастополя.

В ночь на 20 февраля дроны нанесли массированный удар по военным аэродромам во временно оккупированном Крыму. Об этом пишет Диалог.UA, проведя мониторинг соцсетей и мессенджеров.

Воздушную тревогу оккупанты объявили в Крыму еще вчера вечером, 19 февраля. Местные жители услышали первые взрывы примерно в 21:19. В дальнейшем взрывы раздавались по всему оккупированному Крыму в течение почти всей ночи 20 февраля. Особенно много взрывов слышали жители Севастополя. Видео публикует Telegram-канал Exilenova+.

По предварительной информации, под атаку украинских дронов попали военные аэродромы Бельбек и Кача, которые активно используют российские оккупанты.

Также, возможно, недалеко от Джанкоя уничтожен склад горюче-смазочных материалов российской оккупационной армии.

Так называемой «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что в ночь на 20 января ВСУ нанесли воздушные удары по военным и стратегическим объектам российских оккупантов в Крыму. Он заявил, что российская ПВО всю ночь отражала воздушную атаку.

Воздушную тревогу в Крыму оккупационная российская администрация отменила только рано утром – в 04:41.

За это время российская ПВО якобы сбила более 26 украинских БпЛА. Минобороны РФ утверждает, что российская ПВО в ночь на 20 февраля над территорией России якобы сбила 129 украинских БпЛА.

Кроме того, российская ПВО сегодня ночью также якобы сбила 20 украинских дронов над аннексированным Крымом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com