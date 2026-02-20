Блогер «Серый кот»: Герой на свободе

Блогер «Серый кот»: Герой на свободе1
- 20.02.2026, 14:31
Статкевич — не тот человек, которого может что-то остановить.
Блогер «Серый кот» Дмитрий Козлов на своей странице в Facebook прокомментировал выход на свободу лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича:
— Когда все о чем-то постоянно думают и говорят, часто это и происходит. Герой на свободе, жаль что этому способствовал инсульт, но Статкевич - не тот человек, которого это может сломать или остановить!
Напомним, 19 февраля, жена Николая Статкевича Марина Адамович сообщила в «Фейсбуке», что лидер белорусской оппозиции находится дома.
11 сентября режим Лукашенко освободил и выдворил из страны 52 заключенных. Николай Статкевич стал единственным из этой группы, кто не пересек границу Беларуси и Литвы. Некоторое время политика можно было видеть на снимках с камер на границе, после его в неизвестном направлении увезли люди в масках. Долгое время было неизвестно, где он находится.
В 2021 году Николая Статкевич приговорили к 14 годам колонии особого режима за организацию «массовых беспорядков».
С начала июля 2022 года, с того времени, как Николай Статкевич начал отбывать наказание в Глубокской колонии, лидера белорусской оппозиции содержали в максимально жестких условиях: держали в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. Стало известно, что в заключении Николай Статкевич несколько раз переболел COVID-19.