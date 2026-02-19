Николай Статкевич — на свободе в Минске 47 19.02.2026, 18:29

(Обновлено) Он перенес инсульт.

Жена лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича Марина Адамович сообщила в «Фейсбуке», что политзаключенный вышел на свободу. Политик перенес инсульт и у него проблемы с речью.

«Дорогие друзья! Николай дома! У него был инсульт. Сейчас он восстанавливается. Пока есть проблемы с речью. В остальном всё нормально. Всё будет хорошо», — пишет Марина Адамович.

Напомним, 11 сентября режим Лукашенко освободил и выдворил из страны 52 заключенных. Николай Статкевич стал единственным из этой группы, кто не пересек границу Беларуси и Литвы. Некоторое время политика можно было видеть на снимках с камер на границе, после его в неизвестном направлении увезли люди в масках. Долгое время было неизвестно, где он находится.

В 2021 году Николая Статкевич приговорили к 14 годам колонии особого режима за организацию «массовых беспорядков».

С начала июля 2022 года, с того времени, как Николай Статкевич начал отбывать наказание в Глубокской колонии, лидера белорусской оппозиции содержали в максимально жестких условиях: держали в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. Стало известно, что в заключении Николай Статкевич несколько раз переболел COVID-19.

Фото: Марина Адамович, «Фейсбук»

