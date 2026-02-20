Контрудар на юге: ВСУ заблокировали продвижение войск РФ 20.02.2026, 15:38

Силы обороны Украины успешными контратакующими и штурмовыми действиями остановили продвижение россиян на юге. Они также сократили «серую зону».

Об этом спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил в эфире телемарафона.

«Мы провели несколько контратакующих и штурмовых действий на некоторых участках линии боевого соприкосновения. Мы сократили, в первую очередь, так называемую «серую зону». Мы не дали врагу штурмовать и развить успех на нескольких направлениях. Кроме того, не дали завести группы закрепления», - подчеркнул он.

Волошин добавил, что, согласно данным украинской разведки, несколько подразделений РФ потеряли боевые возможности и способность вести наступательные действия. Кроме того, они не способны нормально подготовить группы закрепления для того, чтобы что-то удерживать.

«У нас есть определенные успехи. Мы заблокировали продвижение врага и действуем в активной обороне», - отметил представитель Сил обороны юга.

