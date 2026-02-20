Тело экс-президента Замбии восемь месяцев лежит в морозилке в ЮАР 5 20.02.2026, 18:26

Из-за спора с преемником, которого подозревают в колдовстве.

Останки бывшего президента Замбии Эдгара Лунгу более восьми месяцев после его смерти остаются в похоронном бюро в Южной Африке, сообщает Associated Press. Причиной задержки является конфликт между семьей покойного и действующим президентом Хакаинде Хичилемой. В столице Замбии Лусаке уже подготовлена могила для государственных похорон, но она до сих пор пуста.

Лунгу скончался 5 июня 2025 года в возрасте 68 лет из-за осложнений после операции на пищеводе. Перед смертью он запретил своей семье допускать Хичилему к телу. Семья настаивает на частных похоронах без участия действующего президента, тогда как власти требуют проведения официальной государственной церемонии.

Конфликт вышел на судебный уровень: в августе суд Южной Африки постановил, что замбийские власти имеют право вернуть тело на родину. Сестра Лунгу, Берта, рыдала в зале суда, обвиняя Хичилему в попытках завладеть телом покойного в ритуальных целях. Президент отверг обвинения и подчеркнул, что его христианская вера исключает веру в традиционные обряды.

Противостояние двух политиков продолжается годами. Лунгу дважды побеждал Хичилему на выборах — в 2015 и 2016 годах. После второй победы соперник Лунгу был арестован и провел четыре месяца в тюрьме по обвинению в государственной измене. В 2021 году Лунгу проиграл выборы и впоследствии лишился пенсионных выплат, а члены его семьи столкнулись с уголовным преследованием.

Как отмечает AP, в Замбии конфликт воспринимается не только как политический, но и как духовный. Традиционные верования остаются широко распространёнными, и предсмертное проклятие Лунгу воспринимается всерьез. Смотритель кладбища предупредил, что пустая могила может принести беду тому, кто её вырыл. Ряд религиозных деятелей считает, что противостояние Лунгу и Хичилемы продолжается теперь и в потустороннем измерении.

