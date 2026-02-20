28 мая 2026, четверг, 21:11
  20.02.2026, 20:25
ВСУ сбили российский Су-34

Он атаковал Днепропетровщину КАБами.

Силы обороны Украины, вероятно, уничтожили еще один российский боевой самолет, которым оккупанты наносят удары по украинской территории.

Как сообщает канал AviVector, речь идет о российском истребителе-бомбардировщике «Су-34», местом базирования которого является аэродром «Армавир» в Краснодарском крае, заметил «Диалог».

По информации канала, истребитель был уничтожен над временно оккупированной территорией Запорожской области в четверг в 23:20 во время выполнения украинскими военными боевого задания. Вражеский самолет рухнул возле населенного пункта Каменка.

В момент уничтожения этого «Су-34» истребитель наносил удары корректируемыми авиационными бомбами по территории Днепропетровской области.

«Самолет нанес удар управляемыми авиационными бомбами по Днепропетровской области и упал вблизи Каменки Запорожской области», – сказано в сообщении.

О вероятном уничтожении российского «Су-34» сообщают и российские Z-блогеры, не раскрывая подробностей.

«Профильные ресурсы сообщают о крушении российского истребителя-бомбардировщика „Су-34“. Причины инцидента и судьба летчиков неизвестны», – пишут пропагандисты.

В Генштабе ВСУ пока не комментировали информацию об уничтожении вражеского «Су-34».

