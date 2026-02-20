закрыть
29 мая 2026, пятница, 0:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минобороны заявило о вторжении в Беларусь БПЛА

7
  • 20.02.2026, 23:03
  • 11,718
Минобороны заявило о вторжении в Беларусь БПЛА

Против них применили авиацию и зенитки.

Командующий ВВС и ПВО Беларуси рассказал о применении авиации и зенитных ракетных войск против БПЛА, нарушавших правила использования воздушного пространства страны. Об этом Андрей Лукьянович сообщил журналистам перед торжественным собранием во Дворце Республики, посвященном 23 февраля передает БелТА.

По словам Лукьяновича, в 2026 году были зафиксированы значительные нарушения правил использования воздушного пространства Беларуси, в том числе с пересечением государственной границы. В связи с этим военным приходилось задействовать дежурные силы.

Впрочем, Лукьянович умолчал, БПЛА какой страны нарушили белорусскую границу. Отметим, что в большинстве своем это российские дроны.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов