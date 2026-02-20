Минобороны заявило о вторжении в Беларусь БПЛА

Минобороны заявило о вторжении в Беларусь БПЛА7
- 20.02.2026, 23:03
- 11,718
Против них применили авиацию и зенитки.
Командующий ВВС и ПВО Беларуси рассказал о применении авиации и зенитных ракетных войск против БПЛА, нарушавших правила использования воздушного пространства страны. Об этом Андрей Лукьянович сообщил журналистам перед торжественным собранием во Дворце Республики, посвященном 23 февраля передает БелТА.
По словам Лукьяновича, в 2026 году были зафиксированы значительные нарушения правил использования воздушного пространства Беларуси, в том числе с пересечением государственной границы. В связи с этим военным приходилось задействовать дежурные силы.
Впрочем, Лукьянович умолчал, БПЛА какой страны нарушили белорусскую границу. Отметим, что в большинстве своем это российские дроны.