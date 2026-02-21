Секретная сеть ретрансляторов в Беларуси направляет «Шахеды» на Украину и страны НАТО 25 21.02.2026, 10:23

Хакеры узнали подробности еще одного военного преступления режима Лукашенко.

Недавно Украина ввела санкции против Александра Лукашенко, одной из причин президент Владимир Зеленский называл используемые россиянами ретрансляторы для управления ударными беспилотниками. Украинские хакеры выяснили, как российские операторы дронов используют Беларусь, пишет Informnapalm.

Экран операторов российских дронов с типичной прокладкой маршрутов с территории РФ вдоль внутренней части границы Беларуси для дальнейших атак против Украины. Фото: Informnapalm

Президент Украины Владимир Зеленский еще в конце 2025 года заявлял, что Россия использует белорусскую территорию для обхода украинской системы ПВО и наведения дронов типа «Шахед». По его словам, оборудование для ударов размещается прямо на крышах жилых домов в белорусских городах, что представляет серьезный риск для граждан страны.

При введении санкций против Лукашенко говорилось, что во второй половине 2025 года россияне развернули на территории Беларуси систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности российской армии наносить удары по северным областям Украины — от Киевщины до Волыни.

Как утверждается, эти санкции стали кульминацией длительной кибероперации, которую проводили украинские хакеры аналитического киберцентра Fenix при поддержке волонтеров международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Хакерам удалось взломать аккаунты десятков российских военных и получить доступ к системам мониторинга, который используют российские операторы дронов. Было организовано круглосуточное скрытое наблюдение за аккаунтами.

В сентябре 2025 анализ информации в чатах российских операторов дронов показал, что РФ активно использовала гражданскую инфраструктуру, в частности вышки сотовой связи на территории Беларуси, для прокладки маршрутов своих беспилотников, пишет Informnapalm.

Так они обеспечивали устойчивый сигнал и пытались достигать целей, находящихся на северных и западных границах Украины. А кое-где залетали даже на территории некоторых стран НАТО, и это не было случайностью.

Обломок дрона на пляже в Латвии 18−09−2025, Латвия. Фото: Национальные вооруженные силы Латвии

Как пишет издание, присутствие украинских хакеров внутри системы управления российскими дронами позволил передать партнерам в НАТО оперативную информацию о том, что залет десятков российских беспилотников в Польшу в ночь с 9 на 10 сентября 2025 был элементом тестирования новой тактики и возможностей белорусской гражданской инфраструктуры сотовой связи — чтобы в дальнейшем планировать операции ударов по логистическим маршрутам как на территории Украины, так и на территории Польши, чтобы отрезать Украину от поставок западного вооружения и техники.

Также было замечено, что и в софте, который использовали российские операторы дронов, и в их переписках фигурировали данные о БПЛА серии «ЫЫ». БПЛА этой серии также находили и на территории стран Балтии и Польши после российских дроновых атак.

