закрыть
26 мая 2026, вторник, 12:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина ввела санкции против белорусского диктатора

42
  • 18.02.2026, 11:08
  • 30,024
Украина ввела санкции против белорусского диктатора

Зеленский раскрыл подробности.

Украина вводит санкции против Александра Лукашенко, сообщил 18 февраля президент страны Владимир Зеленский.

«Сегодня Украина применила пакет санкций против Александра Лукашенко, и мы значительно активизируем противодействие всем формам его содействия убийствам украинцев. Будем работать с партнерами так, чтобы это имело глобальный эффект», — заявил Зеленский.

Он объяснил это поддержкой, которую официальный Минск оказывает российскому вторжению в Украину.

Так, по словам политика, во второй половине 2025 года россияне развернули на территории Беларуси систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности российской армии наносить удары по северным областям Украины — от Киевщины до Волыни.

«Часть ударов, в частности по энергетическим объектам и железной дороге в наших регионах, россияне не смогли бы нанести без такой помощи Беларуси», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что более 3000 предприятий Беларуси работают на войну и поставляют в РФ технику, оборудование и компоненты, которые отнесены к категории критически важных.

«В частности, это и компоненты для производства ракет, которые терроризируют наши города и села», — пояснил Зеленский.

Он напомнил, что продолжается также строительство инфраструктуры для размещения на территории Беларуси российского ракетного комплекса средней дальности «Орешника», назвав его угрозой не только для украинцев, но и для всех европейцев.

«Александр Лукашенко не только предоставил территорию Беларуси для «Орешника». В прошлом году предприятия страны поставляли России критические узлы, компоненты и механическую базу для этого оружия. Это продолжается и в 2026 году.

Александр Лукашенко уже довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти, помогает россиянам обходить санкции мира за эту агрессию, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает своё собственное участие в масштабировании и затягивании войны. За это будут особые последствия», — предупредил Зеленский.

Написать комментарий 42

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина