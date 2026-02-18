Украина ввела санкции против белорусского диктатора 42 18.02.2026, 11:08

Зеленский раскрыл подробности.

Украина вводит санкции против Александра Лукашенко, сообщил 18 февраля президент страны Владимир Зеленский.

«Сегодня Украина применила пакет санкций против Александра Лукашенко, и мы значительно активизируем противодействие всем формам его содействия убийствам украинцев. Будем работать с партнерами так, чтобы это имело глобальный эффект», — заявил Зеленский.

Он объяснил это поддержкой, которую официальный Минск оказывает российскому вторжению в Украину.

Так, по словам политика, во второй половине 2025 года россияне развернули на территории Беларуси систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности российской армии наносить удары по северным областям Украины — от Киевщины до Волыни.

«Часть ударов, в частности по энергетическим объектам и железной дороге в наших регионах, россияне не смогли бы нанести без такой помощи Беларуси», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что более 3000 предприятий Беларуси работают на войну и поставляют в РФ технику, оборудование и компоненты, которые отнесены к категории критически важных.

«В частности, это и компоненты для производства ракет, которые терроризируют наши города и села», — пояснил Зеленский.

Он напомнил, что продолжается также строительство инфраструктуры для размещения на территории Беларуси российского ракетного комплекса средней дальности «Орешника», назвав его угрозой не только для украинцев, но и для всех европейцев.

«Александр Лукашенко не только предоставил территорию Беларуси для «Орешника». В прошлом году предприятия страны поставляли России критические узлы, компоненты и механическую базу для этого оружия. Это продолжается и в 2026 году.

Александр Лукашенко уже довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти, помогает россиянам обходить санкции мира за эту агрессию, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает своё собственное участие в масштабировании и затягивании войны. За это будут особые последствия», — предупредил Зеленский.

