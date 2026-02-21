Компания Hyundai вступила в гонку с Tesla 2 21.02.2026, 11:36

Конкуренция идет по робототехнике и беспилотным авто.

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai сделал резкий рывок в сфере искусственного интеллекта и робототехники, пытаясь догнать конкурентов, таких как Tesla и китайская BYD. В центре внимания — гуманоидный робот Atlas и планы по запуску полностью автономного роботакси в Лас-Вегасе к концу года, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

На выставке CES Hyundai показал возможности Atlas, разработанного американской дочерней компанией Boston Dynamics. Планируется производство 30 000 роботов в год и их использование на электромобилестроительном заводе в Джорджии к 2028 году. Atlas способен работать при температуре от -20°C до +40°C, поднимать до 50 кг и самостоятельно менять батареи за три минуты, что позволяет поддерживать производство круглосуточно.

Hyundai также открывает в августе центр обучения роботов, чтобы отрабатывать взаимодействие людей и машин на производстве. Первыми задачами роботов станут сортировка деталей и сборка, с постепенным расширением функций к 2030 году.

В сфере беспилотных автомобилей Hyundai планирует коммерческий запуск роботакси через совместное предприятие Motional в США к концу 2026 года. Компания усилила команду: на позиции главы подразделения автономных платформ пришли специалисты из Tesla и Nvidia, включая Милана Ковача, бывшего руководителя программы гуманоидных роботов Tesla.

Аналитики отмечают, что сроки амбициозны, а внедрение роботов на производстве может столкнуться с сопротивлением профсоюзов. Тем не менее эксперты считают, что опыт Hyundai в робототехнике позволит компании сократить отставание в сфере автономного вождения и конкурировать с Tesla уже к концу следующего года.

Hyundai активно сотрудничает с ведущими компаниями в области ИИ: Boston Dynamics работает с DeepMind, а также планируется внедрение модели Alpamayo от Nvidia для автономных автомобилей. Совместный проект с Nvidia по «умной фабрике» стоимостью $3 млрд в Южной Корее должен усилить позиции Hyundai в производстве и робототехнике.

Рост акций компании на 70% с начала года отражает ожидания инвесторов: Hyundai стремится превратиться в игрока нового поколения, где ИИ и роботизация определяют конкурентоспособность в автомобильной отрасли.

