Путин теряет еще одного стратегического партнера

Кризис на Кубе бьет и по Кремлю.

Куба сталкивается с беспрецедентным давлением США: перебои с электроэнергией, нехватка продовольствия и проблемы с поставками нефти после ударов по союзной Венесуэле. При этом ведутся переговоры между госсекретарем США Марко Рубио и внуком бывшего диктатора Рауля Кастро о будущем отношений с Гаваной, пишет CEPA(перевод — сайт Charter97.org).

Для Кремля это может стать серьезной проблемой. Россия поддерживает Кубу с 1959 года, рассматривая ее как стратегического партнера в продвижении авторитарных моделей правления и противодействии демократическим системам. В отличие от Венесуэлы, где смена политики была относительно безболезненной, кубинский режим предоставляет Москве уникальные ресурсы: опыт управления, связи в Латинской Америке и доступ к левым и «прогрессивным» движениям в странах Глобального Юга.

Сотрудничество России и Кубы строится на взаимной выгоде: Москва поставляет энергию, военную поддержку и дипломатическое прикрытие, Гавана — авторитарные практики, культурные и политические сети. Вместе они координируют усилия для противодействия западным нормам демократии и прав человека, поддерживают союзников вроде Венесуэлы и Никарагуа, а также оказывают помощь России в войне против Украины.

Идеология при этом не объединяет полностью, российский консервативный национализм и кубинский революционный социализм различны, но сходятся в ключевых принципах — отрицании либерального плюрализма, подавлении независимого гражданского общества и инструментальном использовании выборов и законов для укрепления власти.

Эксперты отмечают, что эти процессы показывают активное формирование альтернативных международных норм авторитаризма. Демократическим странам важно учитывать этот вызов, поддерживать независимые СМИ, укреплять прозрачность институтов и решать социальные и экономические проблемы.

Сотрудничество Москвы и Гаваны — это не реликт холодной войны, а сигнал о том, как авторитарные режимы учатся, адаптируются и влияют на глобальный порядок.

