Появились первые фото вероятной исполнительницы теракта во Львове 1 22.02.2026, 13:39

14,352

Офис Генпрокурора Украины опубликовал новые данные о ней.

Полицейские задержали вероятную исполнительницу теракта во Львове. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По данным министра, женщину задержали в одном из райцентров. Клименко добавил, что подозреваемую в исполнении теракта задержали около 10:20.

Первый заместитель начальника СБУ во Львовской области Алексей Голобородько добавил, что полицейские работают над тем, чтобы установить круг всех причастных к теракту.

Клименко доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о задержании исполнительницы теракта. В свою очередь президент Украины сказал, что следствию предоставлены все необходимые ресурсы.

С задержанной производят все процессуальные действия, пишет УНИАН.

По данным Офиса Генпрокурора Украины, задержанная является гражданкой Украины.

Теракт во Львове - что известно

В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели мощные взрывы. Прокуратура Львовской области сообщала, что в 00:30 на номер «102» поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20, где и произошли взрывы.

Мэр города Андрей Садовый уточнил, что взрывы были такой силы, что в соседних домах вылетели стекла.

Позже стало известно, что в результате ночных взрывов погибла 23-летняя полицейская, несколько десятков человек получили ранения.

В пресс-службе полиции Львовской области сообщили, что правоохранители квалифицировали взрыв как террористический акт. Предварительно установлено, что в помещении магазина детонировали самодельные взрывные устройства.

Кроме того, в Нацполиции раскрыли подробности о своей сотруднице, которая погибла в результате теракта. Девушку звали Виктория Шпилька. Ей было 23 года. Осенью 2025 года она вышла замуж за своего коллегу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com