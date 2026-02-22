закрыть
26 февраля 2026, четверг, 13:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появились первые фото вероятной исполнительницы теракта во Львове

1
  • 22.02.2026, 13:39
  • 14,352
Появились первые фото вероятной исполнительницы теракта во Львове

Офис Генпрокурора Украины опубликовал новые данные о ней.

Полицейские задержали вероятную исполнительницу теракта во Львове. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По данным министра, женщину задержали в одном из райцентров. Клименко добавил, что подозреваемую в исполнении теракта задержали около 10:20.

Первый заместитель начальника СБУ во Львовской области Алексей Голобородько добавил, что полицейские работают над тем, чтобы установить круг всех причастных к теракту.

Клименко доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о задержании исполнительницы теракта. В свою очередь президент Украины сказал, что следствию предоставлены все необходимые ресурсы.

С задержанной производят все процессуальные действия, пишет УНИАН.

По данным Офиса Генпрокурора Украины, задержанная является гражданкой Украины.

Теракт во Львове - что известно

В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели мощные взрывы. Прокуратура Львовской области сообщала, что в 00:30 на номер «102» поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20, где и произошли взрывы.

Мэр города Андрей Садовый уточнил, что взрывы были такой силы, что в соседних домах вылетели стекла.

Позже стало известно, что в результате ночных взрывов погибла 23-летняя полицейская, несколько десятков человек получили ранения.

В пресс-службе полиции Львовской области сообщили, что правоохранители квалифицировали взрыв как террористический акт. Предварительно установлено, что в помещении магазина детонировали самодельные взрывные устройства.

Кроме того, в Нацполиции раскрыли подробности о своей сотруднице, которая погибла в результате теракта. Девушку звали Виктория Шпилька. Ей было 23 года. Осенью 2025 года она вышла замуж за своего коллегу.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип