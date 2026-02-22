Задержана вероятная исполнительница теракта во Львове 13 22.02.2026, 12:08

Женщину задержали в районном центре.

Правоохранители задержали женщину, которая может быть причастна к взрывам во Львове, произошедшим в ночь на 22 февраля.

Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

По его словам, женщину задержали в районном центре около 10:20.

«Мы сделали все возможное и невозможное, что установить тех, кто этот теракт совершил», - сообщил министр.

Согласно основной версии заказчиком теракта является Россия.

По словам руководителя Львовской областной прокуратуры Николая Мереты, задержание произошло в одном из районных центров области.

«Задержано лицо, которое, возможно, причастно к совершению уголовного преступления, а именно - является непосредственным исполнителем этого преступления», - заявил он.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о докладе Клименко по ситуации во Львове.

«Продолжаются необходимые процессуальные действия с задержанной. Министерство внутренних дел будет информировать обо всех необходимых деталях», - заявил Зеленский.

Что известно о расследовании

Правоохранители продолжают устанавливать других возможных участников события.

«Впереди у нас еще много процессуальных действий для воспроизведения как времени до совершения преступления, так и момента совершения преступления, и после совершения преступления», - добавил Мерет.

Что известно о теракте во Львове

В ночь на 22 февраля во Львове прогремели взрывы. По предварительным данным, погибла 23-летняя полицейская, также есть пострадавшие.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт, повлекший тяжкие последствия.

По данным следствия, в 00:30 на линию «102» поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. По прибытии первого экипажа патрульной полиции произошел взрыв, а по прибытии второго - раздался еще один.

В результате взрывов поврежден служебный автомобиль патрульной полиции и гражданское транспортное средство.

По состоянию на утро известно, что в результате взрывов пострадали правоохранители и погибла по меньшей мере одна женщина-полицейская. Количество пострадавших возросло до 24 человек.

