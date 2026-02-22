«Взрывчатку изготовила собственноручно под руководством кураторов из ФСБ»8
- 22.02.2026, 14:37
Журналист рассказал новые подробности о вероятной исполнительнице теракта во Львове.
Женщина, которая может быть исполнительницей теракта в центре Львова в ночь на 22 февраля, сама изготовила взрывчатку под руководством онлайн-кураторов из Федеральной службы безопасности (ФСБ) страны-агрессора РФ.
Об этом рассказал журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники.
По его словам, подозреваемую задержали в городе Самбор, когда она пыталась покинуть Львовскую область.
«Это гражданка Украины, которая приехала из другого региона. Взрывчатку, предварительно, она изготавливала собственноручно по четким онлайн-инструкциям кураторов ФСБ, которые ее завербовали», — говорится в публикации Глаголы, размещенной в его Telegram-канале.
Он добавил, что параллельно следственные действия продолжаются еще в одной области.
В ночь на 22 февраля во Львове прогремели взрывы. Мэр города Андрей Садовый сообщил о теракте, в результате которого погибла полицейская.
Впоследствии Национальная полиция Украины сообщила, что количество раненых в результате теракта во Львове возросло до 24.
Там рассказали, что около 00:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина.
«По прибытии на место происшествия экипажа патрульной полиции произошел взрыв. Впоследствии, когда прибыл второй экипаж, раздался еще один», — говорится в сообщении полиции.
Предварительно установлено, что детонировали самодельные взрывные устройства.
В результате теракта погибла полицейская Виктория Шпилька. Ей было 23 года.
В целом количество раненых в результате теракта насчитывает 25 человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас в медучреждениях находятся 11 человек. Шестеро правоохранителей — в тяжелом состоянии, добавил позже министр внутренних дел Игорь Клименко.
Он также сообщил, что полиция совместно с СБУ задержали вероятную подрывницу львовских правоохранителей.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший тяжкие последствия).