США дали Ирану 48 часов

США дали Ирану 48 часов7
- 22.02.2026, 19:26
Вашинтон ждет от Тегерана конкретных предложений.
Соединенные Штаты готовы провести еще один раунд переговоров с Ираном в Женеве в следующую пятницу, если Тегеран в течение 48 часов представит детальное предложение.
Об этом сообщает Axios.
В Вашингтоне считают текущий дипломатический процесс, вероятно, последним шансом для достижения соглашения, который Дональд Трамп готов предоставить перед возможным переходом к масштабной военной операции США и Израиля.
Американская сторона ожидает официальную инициативу от Тегерана. Посланники президента — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — планируют прибыть в Женеву 27 февраля, если иранское предложение будет получено в ближайшие дни.
По словам американского чиновника, после получения документа стороны смогут перейти к детальному обсуждению параметров будущего соглашения. В Вашингтоне также допускают возможность временных договоренностей как промежуточного этапа перед заключением полноценного соглашения.
В ходе предварительных контактов представители США передали министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи позицию Вашингтона относительно полного отказа от обогащения урана на территории страны. В то же время в Белом доме готовы рассмотреть вариант ограниченного или символического обогащения при условии, что это исключит возможность создания ядерного оружия.
Арагчи, в свою очередь, заявил, что иранская сторона завершает подготовку собственного предложения и передаст его после согласования с политическим руководством в Тегеране.