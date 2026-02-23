Ученые выявили метод обучения эффективнее зубрежки 7 23.02.2026, 20:09

Количество повторений не имеет значения?

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выявили метод обучения, который может быть эффективнее зубрежки: ключевым фактором оказалось не количество повторений, а интервалы ожидания между ними. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience (NatNeuro).

На протяжении более века считалось, что обучение работает по принципу накопления: чем чаще сигнал и награда совпадают, тем прочнее формируется связь. Однако эксперименты на мышах показали, что мозг по-другому оценивает опыт — он учитывает время между событиями.

В лабораторной модели короткий звуковой сигнал сопровождался подачей подслащенной воды. Когда вознаграждение выдавали с интервалом в пять-десять минут, мышам требовалось примерно в десять раз меньше повторений, чтобы выучить связь между сигналом и наградой, чем при интервалах в 30–60 секунд. При этом общее время обучения оставалось одинаковым.

«Нейрофизиологический анализ показал, что решающую роль играет дофамин — нейромедиатор системы вознаграждения. Сначала его всплеск возникал в момент получения сахара, но по мере обучения реакция смещалась к самому сигналу. При более редких наградах этот сдвиг происходил быстрее: каждое вознаграждение воспринималось мозгом как более значимое и информативное», — объяснили ученые.

Однако эффект имел предел. Если интервал увеличивался примерно до часа, обучение замедлялось — вероятно, из-за того, что паузы заполнялись другими стимулами, ослабляющими связь.

Авторы считают, что результаты подтверждают эффективность распределенного обучения по сравнению с зубрежкой. Слишком частые повторения могут снижать «ценность» каждого отдельного опыта, тогда как разумные интервалы усиливают его влияние на формирование памяти и привычек.

