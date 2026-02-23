ВСУ сбросами с дронов поразили блиндаж с российскими оккупантами внутри 23.02.2026, 23:13

3,252

Видео.

Ночью пилоты 5-го отдельного отряда специального назначения «Омега» провели серию ударов тяжелыми бомбардировщиками по укрытиям врага и живой силе противника на Донецком направлении.

Был поражен блиндаж оккупантов, где скрывался личный состав.

Также ликвидирована группа оккупантов, которые пытались продвинуться к позициям Сил обороны.

Кадры результатов операции воины обнародовали в своем телеграм-канале.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com