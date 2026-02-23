закрыть
ВСУ сбросами с дронов поразили блиндаж с российскими оккупантами внутри

  • 23.02.2026, 23:13
  • 3,252
ВСУ сбросами с дронов поразили блиндаж с российскими оккупантами внутри

Видео.

Ночью пилоты 5-го отдельного отряда специального назначения «Омега» провели серию ударов тяжелыми бомбардировщиками по укрытиям врага и живой силе противника на Донецком направлении.

Был поражен блиндаж оккупантов, где скрывался личный состав.

Также ликвидирована группа оккупантов, которые пытались продвинуться к позициям Сил обороны.

Кадры результатов операции воины обнародовали в своем телеграм-канале.

