ВСУ сбросами с дронов поразили блиндаж с российскими оккупантами внутри
- 23.02.2026, 23:13
- 3,252
Видео.
Ночью пилоты 5-го отдельного отряда специального назначения «Омега» провели серию ударов тяжелыми бомбардировщиками по укрытиям врага и живой силе противника на Донецком направлении.
Был поражен блиндаж оккупантов, где скрывался личный состав.
Также ликвидирована группа оккупантов, которые пытались продвинуться к позициям Сил обороны.
Кадры результатов операции воины обнародовали в своем телеграм-канале.