Подрывник мог приехать из Петербурга: новые данные о взрыве у вокзала в Москве

Подрывник мог приехать из Петербурга: новые данные о взрыве у вокзала в Москве10
- 24.02.2026, 9:27
- 16,576
Установлена личность исполнителя.
В результате взрыва у Савеловского вокзала в Москве погиб сотрудник ДПС, двое полицейских пострадали. Предполагаемый подрывник также мертв. По предварительной информации, он мог приехать из Петербурга, сообщает «Фонтанка».
Погибший в Москве при взрыве сотрудник полиции — 34-летний старший лейтенант Денис Братущенко. Он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года.
В начале седьмого тело погибшего сотрудника ДПС погрузили в ритуальную машину, передает с места событий MSK1.RU. На месте продолжают работу сотрудники СК, дежурят скорая помощь и медицина катастроф.
Кто устроил взрыв у Савеловского вокзала?
«По данным источника MSK1.RU, личность человека, взорвавшего автомобиль, установили. По предварительной информации, он приехал из Санкт-Петербурга на автомобиле, это могло быть такси», — говорится в публикации MSK1.RU.
Предположительно, тело подрывника откинуло на трансформаторную будку недалеко от места происшествия.
Что происходит у Савеловского вокзала в Москве?
Оцеплена привокзальная площадь, движение вокруг Савеловского вокзала открыто. У привокзальной площади наряды ДПС ежедневно проверяют автомобили. В момент взрыва патруль как раз находился на дежурстве, Денис Братущенко погиб при исполнении служебных обязанностей.
Взрыв у Савеловского вокзала в Москве — что известно
По данным полиции, 24 февраля около 00:05 к служебному автомобилю сотрудников ГАИ подошел какой-то человек, после чего «произошла детонация неизвестного устройства». Подорвавший машину ДПС погиб на месте, это установлено в ходе осмотра места происшествия и изучения записей с камер наружного наблюдения. Один полицейский скончался, два госавтоинспектора получили ранения, они госпитализированы.
ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).