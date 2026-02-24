ЕС в два раза сократил численность дипмиссии России в Брюсселе 3 24.02.2026, 11:44

И анонсировал запрет на въезд участникам войны против Украины.

Евросоюз ограничит численность российской дипломатической миссии в Брюсселе в два раза, до 40 человек, а также намерен запреть въезд в страны объединения всем участникам войны против Украины, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. «Мы не потерпим злоупотребления дипломатической властью. И вместе с Еврокомиссией мы работаем над тем, чтобы потенциально не допустить сотни тысяч бывших российских солдат в Шенгенскую зону. Мы не хотим, чтобы военные преступники и диверсанты бродили по нашим улицам», — сказала Каллас.

Принять 20-й пакет санкций против России и одобрить кредит Украине помешала Венгрия. Причиной стало прекращение транзита в страну российской нефти через Украину по трубопроводу «Дружба». «Пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба», мы не допустим утверждения важных решений для Киева», — заявил глава МИД страны Петер Сийярто. В Киеве объясняли остановку транзита повреждением газопровода в конце января.

Глава МИД Германии Норберт Вадеофул говорил, что Берлин попытается переубедить Будапешт. Каллас, в свою очередь, отметила, что произошедшее стало «неудачей», но заверила — работа над принятием санкций продолжится. Проект новых ограничений в отношении Москвы был представлен в начале февраля. В список, в частности, вошли запрет на морские перевозки российской нефти и ограничения криптовалютных транзакций с Россией.

Ранее представитель внешнеполитической службы евроблока Анита Хиппер сообщила, что в Совете ЕС обсуждают запрет на въезд в Шенгенскую зону россиянам, которые принимали участие в войне против Украины. Хиппер уточняла, что предложение внесла одна из стран союза и его поддержали несколько государств. По данным Politico, страной, выступившей с этим предложением, была Эстония.

