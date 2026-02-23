ЕС планирует запретить въезд в Европу сотням тысяч россиян

ЕС планирует запретить въезд в Европу сотням тысяч россиян25
- 23.02.2026, 20:48
Речь идет о российских оккупантах, воевавших в Украине.
Европейский союз планирует запретить въезд в Европу всем российским участникам войны в Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕC.
«В Еврокомиссии мы работаем над тем, чтобы не допустить в Шенгенскую зону сотни тысяч бывших российских военных, участвовавших в войне в Украине», — сказала она.