Париж наказал посла США во Франции 12 24.02.2026, 15:33

Чарльз Кушнер

Фото: Christophe Ena/AP

Чарльз Кушнер проигнорировал вызов в МИД.

Франция приняла решение ограничить прямое общение посла США Чарльза Кушнера с членами французского правительства после того, как дипломат проигнорировал официальный вызов в МИД, пишет NPR (перевод — сайт Charter97.org).

Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Кушнер «продемонстрировал непонимание базовых обязанностей посла», когда не явился на встречу, посвященную реакции администрации президента США Дональда Трампа на гибель ультраправого активиста во Франции.

Кушнер был вызван в здание МИДа на набережной Орсе после публикации Госдепартамента США, где утверждалось, что активист Кантен Деранк был убит «леворадикальными боевиками». Посольство США продублировало это заявление в соцсетях, что вызвало раздражение Парижа.

Деранк умер от черепно-мозговой травмы после избиения в Лионе на фоне политически мотивированного конфликта. Инцидент усилил напряженность во Франции накануне президентских выборов 2027 года.

Французский МИД резко раскритиковал попытки «политизации трагедии» и заявил, что страна не намерена принимать «никаких уроков от международного реакционного движения».

Несмотря на ограничения, Париж оставил возможность для восстановления диалога: Кушнер все еще может посещать МИД и участвовать в переговорах для «сглаживания неизбежных разногласий» между странами.

Это уже второй случай за полгода, когда Кушнер уклоняется от вызова в МИД — в августе он не явился на встречу по поводу его письма президенту Франции Эммануэля Макрона, где он выразил недовольство тем, как Франция противостоит антисемитизму.

