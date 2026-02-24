WSJ: Иранские протестующие ждали, что их поддержит Трамп 8 24.02.2026, 18:55

Но помощь США не пришла.

Антиправительственные протесты, вспыхнувшие 8 января в Иране, завершились кровавым подавлением, в результате которого, по данным правозащитников, были убиты тысячи людей. Выжившие участники акций рассказали, как мирные демонстрации за двое суток превратились в настоящий хаос, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По словам очевидцев, протестующие вышли с требованием положить конец репрессивной политике Исламская Республика Иран. Однако уже через два дня власти перекрыли связь по всей стране, а силовики открыли огонь по толпе. Многие участники акций погибали, даже не успев получить помощь.

Некоторые протестующие признались, что рассчитывали на поддержку США после заявлений президента Дональда Трампа, который пригрозил нанести удар по Ирану, если силовики начнут массово убивать демонстрантов. Многие, как студент Махьяр из города Каэм-Шахр, уверяли себя, что «на этот раз власти не посмеют стрелять».

Но надежды оказались напрасны. По данным правозащитной организации Human Rights Activists in Iran, подтверждено уже не менее 6 500 погибших, а реальные цифры могут достигать десятков тысяч.

Большинство протестующих старались не брать с собой телефоны — силовики массово проверяли устройства и задерживали тех, кто снимал происходящее. Тем не менее часть материалов все же удалось вывезти за границу через VPN и нелегальные спутниковые каналы.

