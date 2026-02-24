WSJ: Китай и Россия не придут на помощь Ирану 2 24.02.2026, 20:11

4,724

Ключевые партнеры отвернулись от Тегерана под давлением США.

Иран, который долгие годы стремился выстроить более тесные военно-политические отношения с Китаем и Россией, оказался в ситуации, когда его ключевые партнеры не готовы открыто поддержать Тегеран на фоне растущей угрозы со стороны США и возможного удара по стране, рассматриваемого администрацией президента США Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

На минувшей неделе Россия и Иран провели небольшие совместные военно-морские учения в Оманский залив, однако этот жест силы явно меркнет на фоне американской группировки, сосредоточенной в регионе. Иранские власти заявили, что вскоре пройдут более масштабные учения с участием Китая в Ормузский пролив, но эксперты подчеркивают, что Пекин и Москва не готовы вмешиваться в случае удара США.

Аналитики отмечают, что Иран пытается восстановить ракетный арсенал и системы ПВО после разрушительных ударов США и Израиля в июне. Однако ни Китай, ни Россия не спешат предоставлять прямую военную помощь. «Они не собираются жертвовать своими интересами ради Тегерана», — заявил эксперт Дэнни Цитринович.

Для Пекина открытая поддержка Ирана чревата осложнением отношений с Вашингтоном, особенно перед предстоящей встречей лидеров двух стран. Китай — крупнейший покупатель иранской нефти и ключевой экономический партнер, однако слишком тесный альянс с Тегераном может подорвать его позиции в странах Персидского залива.

Для Москвы приоритетом также стало не допустить ухудшения отношений с США, особенно на фоне войны в Украине. Хотя Иран рассматривает Россию как важного поставщика вооружений, выгоды от этого партнерства оказались гораздо скромнее ожиданий.

Эксперты считают, что в случае атаки США Китай будет стремиться защитить свои энергетические интересы и выстроить отношения с возможным новым иранским руководством. Россия, несмотря на стратегическое сотрудничество, также не вмешается, если режим аятолл окажется на грани падения.

Тем временем Тегеран демонстрирует собственную силу, направляя силы Корпуса стражей исламской революции в Ормузский пролив — ключевой маршрут мировой торговли нефтью. Однако поставки Китая и России — от компонентов ракет до систем радиоэлектронной борьбы — пока не меняют стратегический баланс. Как отмечают аналитики, в случае конфликта поддержка Москвы и Пекина вряд ли выйдет за рамки «дум и молитв».

