США перебросили на Ближний Восток крупнейшую группировку со времен вторжения в Ирак

США перебросили на Ближний Восток крупнейшую группировку со времен вторжения в Ирак3
- 19.02.2026, 19:20
Удар по Ирану может быть нанесен в ближайшие дни.
Иран может неверно оценивать намерения США и оказаться не готовым к масштабной военной операции Вашингтона. Тегеран, как и Владимир Путин в случае с Украиной, рассчитывает на длительные переговоры, поскольку там, по словам экспертов, сохраняется «институциональная инерция». Однако президент США Дональд Трамп не намерен ждать, и может сначала нанести удар, в том числе по иранскому руководству, а потом уже договариваться с выжившими
США формируют на Ближнем Востоке крупнейшую военно-воздушную группировку со времен вторжения в Ирак в 2003 году, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные по отслеживанию полетов и американских чиновников. По их словам, это даст США возможность вести воздушную войну против Ирана в течение многих недель – в отличие от однократного удара, нанесенного в июне 2025 года по трем ядерным объектам.
Трамп дал понять, что предпочитает достичь соглашения, которое в идеале привело бы к ликвидации ядерной программы Ирана, роспуску поддерживаемых им региональных группировок и демонтажу программы баллистических ракет (на последнем особенно настаивает премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху). Последний пункт особенно неприемлем для Ирана, поскольку эти ракеты служат ему основным средством сдерживания. Но делегация под руководством секретаря Совета национальной безопасности Али Лариджани на переговорах с США продолжает обсуждать в основном ядерный вопрос – так, будто позиции Ирана в регионе остаются такими же сильными, как еще пару лет назад, указывает в Foreign Policy Али Хашем, научный сотрудник Центра исламских и западноазиатских исследований при Лондонском университете.
Хашем отмечает в статье «Иран опасно недооценивает серьезность своего положения»:
Иранские чиновники, похоже, не верят, что Трамп готов к конфликту, способному парализовать регион в результате длительного обмена ракетными ударами.
Но сейчас далеко не 2015 год, когда все звезды сошлись так, что Тегерану удалось заключить соглашение по своей ядерной программе, указывает Лариджани. С тех пор Тегеран несколько раз терпел поражение, действуя на переговорах с Западом одним и тем же образом – затягивая их в надежде укрепить свои переговорные позиции, отмечает эксперт.