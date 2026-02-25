В Молодечно за день рухнули бетонные козырьки двух подъездов 25.02.2026, 8:45

Чудом никого не убили.

В Молодечно утром 24 февраля в двухэтажном доме № 14 на улице Мовчанского произошел инцидент, который мог закончиться трагедией. Около 06.45 обрушился бетонный козырек первого подъезда, где проживает Елизавета Беляцкая с мужем и 10-летним сыном. Спустя четыре часа, несмотря на попытку коммунальников укрепить конструкции, рухнул и козырек третьего подъезда. По словам мастера коммунальной службы, причиной стал не снег, а «старость» бетонной конструкции, передает Kraj.by.

Семья Беляцких чудом избежала беды — по словам Елизаветы, ее муж с сыном собирались выйти на улицу всего за несколько минут до инцидента. После этого женщина несколько раз звонила в ЖРЭУ и другие службы, пока около 09.15 на место не прибыли коммунальники для уборки обломков. Рабочие занялись очисткой льда и снега с других козырьков, но в третьем подъезде наклонный козырек тоже спустя несколько часов рухнул.

— В это время моя подруга, с которой мы в детстве играли во дворе, собиралась с ребенком выходить на улицу из этого своего третьего подъезда. Она смотрела в окно, видела коммунальников и думала, что они приехали по ее заявке, которую она оставляла две недели назад, беспокоясь о том, что наклонен козырек ее подъезда. Я говорю: «Подожди, я видео падающего снега сделаю, потом выйдете». Видео сняла, выключила камеру, и тут рухнул козырек третьего подъезда! — говорит Елизавета.

Жильцы дома жалуются на длительное отсутствие капитального ремонта: дом построен в 2002 году, обещанный ремонт так и не провели, крыша перекрыта лишь частично, а в квартирах ощущается холод и появляется плесень. Коммунальные службы пообещали установить новый козырек первого подъезда в тот же день, а второго и третьего — весной.

