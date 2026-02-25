В Литве посадили дрон с контрабандными белорусскими сигаретами 25.02.2026, 10:44

Добраться до него было непросто.

Литовские пограничники у границы с Беларусью посадили беспилотник контрабандистов с 500 пачками белорусских сигарет. Об этом сообщает Служба охраны государственной границы Литвы.

Дрон возле деревни Милвидай (Шальчининкский район) в ночь на 25 февраля заметил оператор системы видеонаблюдения пограничной заставы. Информацию подтвердил пограничник с переносным тепловизором.

«Уже на рассвете, примерно в полукилометре от государственной границы с Беларусью, в лесу неподалеку от упомянутой деревни сотрудники Службы охраны обнаружили дрон с прикрепленным свертком. Однако добраться до него было непросто: под воздействием оборудования пограничников беспилотник приземлился высоко на верхушке сосны и застрял среди ветвей», — рассказали пограничники.

В прикрепленном к БПЛА грузе обнаружили 500 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками. Их стоимость с учетом всех обязательных в Литве налогов составляет 2475 евро.

В Службе охраны добавили, что в этом году пограничники приземлили шесть дронов контрабандистов с сигаретами.

