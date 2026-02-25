закрыть
25 февраля 2026, среда, 11:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Литве посадили дрон с контрабандными белорусскими сигаретами

  • 25.02.2026, 10:44
  • 1,492
В Литве посадили дрон с контрабандными белорусскими сигаретами

Добраться до него было непросто.

Литовские пограничники у границы с Беларусью посадили беспилотник контрабандистов с 500 пачками белорусских сигарет. Об этом сообщает Служба охраны государственной границы Литвы.

Дрон возле деревни Милвидай (Шальчининкский район) в ночь на 25 февраля заметил оператор системы видеонаблюдения пограничной заставы. Информацию подтвердил пограничник с переносным тепловизором.

«Уже на рассвете, примерно в полукилометре от государственной границы с Беларусью, в лесу неподалеку от упомянутой деревни сотрудники Службы охраны обнаружили дрон с прикрепленным свертком. Однако добраться до него было непросто: под воздействием оборудования пограничников беспилотник приземлился высоко на верхушке сосны и застрял среди ветвей», — рассказали пограничники.

В прикрепленном к БПЛА грузе обнаружили 500 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками. Их стоимость с учетом всех обязательных в Литве налогов составляет 2475 евро.

В Службе охраны добавили, что в этом году пограничники приземлили шесть дронов контрабандистов с сигаретами.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип