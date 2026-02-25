Появились кадры удара «Фламинго» по стратегическому заводу РФ

Появились кадры удара «Фламинго» по стратегическому заводу РФ1
- 25.02.2026, 13:15
- 1,226
Ракета преодолела около 1650 километров до цели.
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент попадания украинского боеприпаса в один из российских заводов. В соцсетях отмечают, что речь идет об атаке украинской ракеты FP-5 «Фламинго» на Воткинский завод, который производит ракетные комплексы для армии РФ.
Украинский ВПК продемонстрировал возможности, которые меняют стратегический баланс сил в глубоком тылу врага. Как сообщает «Цензор.НЕТ», в ночь на 21 февраля 2026 года (атака началась вечером 20-го) новейшая украинская крылатая ракета FP-5 «Фламинго» поразила стратегическое предприятие — «Воткинский завод», где производят ракеты «Искандер-М», «Тополь-М» и новейшие «Орешник».
Этот удар стал не только военным успехом, но и вероятным мировым рекордом дальности боевого применения крылатой ракеты такого класса, преодолев расстояние около 1650 километров.
Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил применение именно ракет «Фламинго» для этого удара. Владелец компании-производителя Денис Штилерман накануне опубликовал видео запуска ракет с лаконичной подписью: «Без контекста. Контекст — позже».