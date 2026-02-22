«Фламинго» разнесли ключевой цех завода по производству «Искандеров» в РФ 4 22.02.2026, 15:58

8,408

Иллюстративное фото

На крыше — огромная дыра, которую видно со спутников.

Подтверждено успешное поражение стратегического российского Воткинского завода в Удмуртии украинскими ракетами.

OSINT-проект «КіберБорошно» обнародовал спутниковые снимки, на которых четко видны последствия этой атаки, передает Dialog.UA.

На опубликованных фото отчетливо виден крупный пролом в кровле одного из производственных корпусов. По оценке аналитиков, размеры повреждения составляют примерно 30 на 24 метра.

Эксперты полагают, что взрыв произошел внутри здания. Это означает, что основные разрушения внутри российского завода, непосредственно в производственном помещении.

Специалисты предполагают, что внутренние площади цеха могли полностью выгореть. Удар пришелся по 19-му корпусу. Это гальвано-штамповочный цех. Именно здесь осуществлялось формирование металлических деталей, штамповка и изготовление корпусных элементов для ракетной техники.

Данный цех критически важен для работы завода. В нем создается базовая конструкция корпусов изделий. Без этого этапа невозможна дальнейшая сборка ракетных комплексов.

Потеря подобных мощностей способна существенно замедлить выпуск продукции для нужд российского ВПК.

Российские власти подтвердили факт атаки на промышленный объект в Удмуртии, однако подробности официально не раскрываются.

В ночь на 21 февраля по Воткинскому заводу был нанесен удар украинскими крылатыми ракетами FP-5 «Фламинго» на расстоянии около 1,3 км от границы. Это один из самых глубоких ракетных ударов по территории России с начала полномасштабной войны.

По данным Генштаба ВСУ и спутникового мониторинга, на территории предприятия были зафиксированы пожар и повреждение производственных корпусов.

Воткинский завод был основан еще в 1759 году указом императрицы Елизаветы Петровны. Это одно из старейших промышленных предприятий России, оно имеет стретегическое значение для военной машины Кремля. В настоящее время предприятие специализируется на выпуске межконтинентальных баллистических ракет РС-24 «Ярс», морских ракет Р-30 «Булава», ракет 9М723-1 для комплекса «Искандер-М», а также изделий для комплекса «Кинжал».

Фактически оно задействовано в агрессии против Украины, в связи с чем является законной военной целью. Завод находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Украины и других стран как ключевой элемент российского ВПК.

