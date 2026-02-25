Кремль запретил российским телеканалам говорить о теме, связанной с Украиной 2 25.02.2026, 15:33

3,936

В эфирах не прозвучало ни одного прямого напоминания о длительности конфликта.

Во вторник, когда война против Украины перешагнула четырехлетний рубеж, подконтрольные Кремлю федеральные телеканалы России полностью исключили любое упоминание четырехлетнего срока. В эфирах не прозвучало ни одного прямого напоминания о длительности конфликта.

Военная операция, которая задумывалась как блицкриг против Украины, провалилась и превратилась в тяжелейшую затяжную войну, показывая тяжелейшую ошибку Путина в расчетах в отношении Украины.

Об этом пишет «Агентство», журналисты которого провели мониторинг российских телеканалов.

Контраст особенно заметен на фоне первых месяцев вторжения, когда происходящее подавалось как быстрый и почти гарантированный сценарий «победы». Спустя четыре года сама необходимость говорить о сроках и результатах стала для официального телевидения «неудобной правдой».

Неудобный контекст

Даже в сюжетах, формально связанных с событиями в Украине и международными реакциями, каналы избегали ключевого пояснения: почему именно эта дата стала поводом для новостей.

Репортажи выходили, но без слов, которые неизбежно напомнили бы зрителям о затянувшейся войне и ее последствиях. Выборочный монтаж цитат зарубежных политиков лишь усилил это ощущение. Из эфира исчезали фразы, прямо указывающие на характер и цену конфликта. В результате аудитория получала картину дня без главного смыслового акцента.

Токсичная тема для внутренней повестки

Такое молчание трудно воспринимать иначе, чем как реакцию на чувствительность темы внутри самой России. Война, которая задумывалась как блицкриг, превратилась в затяжной и изматывающий конфликт.

На этом фоне годовщина перестала быть поводом для громких формулировок и стала информационно рискованной темой. Отказ от прямых упоминаний выглядит как попытка не фокусировать внимание на вопросах, которые неизбежно возникают у зрителей.

В подобные моменты именно отсутствие слов становится главным новостным фактом.

