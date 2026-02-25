Спецназ ГУР отбросил врага под Запорожьем
- 25.02.2026, 16:12
Украинские силы перехватили инициативу в районе Степногорска.
Спецназ Главного управления разведки МО Украины провел серию успешных наступательных действий на Запорожье, значительно оттеснив врага от стратегически важных рубежей. Как сообщает «Цензор.НЕТ», элитные подразделения ГУР во взаимодействии с другими силами обороны сумели перехватить инициативу в районе Степногорска.
Несмотря на сложную логистику и непрерывные «мясные штурмы» оккупантов, украинским разведчикам удалось не только удержать оборону, но и перейти в контратаку.
Бойцы спецподразделения «Артан» вернули контроль над ключевыми высотами и опорными пунктами, что существенно улучшило тактическое положение ВСУ на этом участке.
Ликвидированы передовые группы российской армии, которые пытались прорваться к населенному пункту. Общие потери врага исчисляются десятками убитых и раненых.
Важным этапом стало установление огневого контроля над логистическими артериями оккупантов. Теперь подвоз БК и резервов для врага на этом направлении фактически заблокирован.
По словам командира «Артана» Виктора Торкотюка на позывной «Титан», главная задача — сделать невозможным прорыв оккупантов к окраинам Запорожья.
«Эти действия позволили создать устойчивый плацдарм для дальнейшей зачистки населенного пункта и окончательного выбивания врага. Наши штурмовые группы работают в тесной связке с артиллерией и тяжелыми ударными БПЛА. Цель одна — полное устранение угрозы для Запорожья», — подчеркнул «Титан».