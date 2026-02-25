Глава Пентагона пригрозил заставить техногиганта поделиться алгоритмами ИИ 25.02.2026, 17:57

Пит Хегсет

Anthropic настаивает на соблюдении этических норм при работе с Claude.

Министр обороны США Пит Хегсет пригрозил компании Anthropic, что США могут воспользоваться полномочиями по Закону о производстве для нужд обороны (DPA), позволяющим государству принудительно получить доступ к технологиям частных компаний в целях нацбезопасности. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом переговоров. У Anthropic есть время до пятницы, чтобы согласиться на условия Пентагона, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

Компания, однако, готова отказаться от контракта на $200 млн, если военные не дадут гарантий, что ее ИИ-модель Claude не будет применяться для автономного вооружения или массового слежения. Сооснователь и глава Anthropic Дарио Амодеи на встрече с Хегсетом подтвердил: компания не позволит использовать ИИ для задач, которые противоречат ее этическим принципам.

Конфликт обострился после того, как Пентагон применил ИИ Anthropic во время операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что вызвало вопросы в компании. Военные предупреждают, что при сохранении жестких ограничений на применение ее ИИ Anthropic рискует получить статус «уязвимости в цепочке поставок», что фактически закроет компании путь к будущим государственным контрактам.

На последней встрече Хегсет заявил, что, при необходимости, правительство может задействовать DPA, как это уже было во время пандемии COVID-19. Он отметил, что высоко ценит разработки Anthropic, но контракт может быть расторгнут уже к концу недели.

Аподеи в ответ подчеркнул, что предлагаемые ограничения никак не мешают работе Пентагона. Anthropic настаивает, что ИИ должен использоваться ответственно и строго в пределах возможностей модели.

Ситуация развивается на фоне стремительного наращивания ИИ-потенциала армии США на фоне конкуренции с Китаем и растущей роли автономных технологий в современных конфликтах, включая Украину и Газу.

