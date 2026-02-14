В захвате Мадуро США помог ИИ

В захвате Мадуро США помог ИИ4
- 14.02.2026, 19:17
Подробности от WSJ.
Модель искусственного интеллекта Claude, разработанная компанией Anthropic, могла быть задействована в операции американских военных по задержанию венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, которая была осуществлена в начале января.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Согласно публикации, интеграция Claude в рабочие процессы стала возможной благодаря сотрудничеству Anthropic с компанией Palantir Technologies, чьи аналитические платформы широко используются структурами обороны и федеральными правоохранительными органами США.
Такие системы применяются для обработки больших массивов данных, планирования операций и аналитики угроз, что делает их ключевыми элементами современной военной инфраструктуры
На момент публикации представители Министерства обороны США, Белый дом, а также Anthropic и Palantir не ответили на запросы журналистов о комментариях.