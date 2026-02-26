Лукашенко срочно вылетел в Москву
- 26.02.2026, 9:39
В Кремле желают обсудить семь пунктов «повестки».
Александр Лукашенко направился в Россию для участия в заседании «высшего государственного совета союзного государства Беларуси и России».
Как сообщает пресс-служба диктатора, в повестке дня заседания семь пунктов, касающихся вопросов двустороннего «интеграционного взаимодействия».
В частности, будут обсуждаться организация трансграничного пригородного пассажирского сообщения, создание «комитета по стандартизации и качеству союзного государства», а также взаимная поддержка в сотрудничестве в области международного правосудия.