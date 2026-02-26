Кубинские пограничники расстреляли экипаж американского катера: новые подробности 1 26.02.2026, 10:31

2,474

иллюстративное фото

С заявлением выступило МВД Кубы.

Серьезный инцидент с применением оружия произошел в территориальных водах Кубы, где кубинские пограничники вступили в бой с экипажем катера под флагом США, пишет The Moscow Times.

По информации посольства Кубы в Соединенных Штатах, судно приблизилось к острову на опасно близкое расстояние – примерно на одну морскую милю от побережья в районе Кайо-Фальконес.

Как уточнили в дипломатическом представительстве Кубы, катер с регистрацией штата Флорида двигался в сторону островной территории, после чего к нему направился патруль пограничной службы.

Ситуация резко обострилась в момент сближения: по данным кубинской стороны, именно с американского катера первыми открыли огонь.

В результате перестрелки был ранен командир кубинского патрульного судна, но в ответ пограничники тоже применили оружие.

По итогам столкновения, как утверждают власти Кубы, четверо человек, находившихся на борту американского катера, погибли. Еще шесть получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавших эвакуировали на территорию Кубы, где им оказали медицинскую помощь. О состоянии раненых официально не сообщается.

Позднее в МВД Кубы уточнили, что катер был зарегистрирован во Флориде. Весь экипаж судна состоял из уроженцев латиноамериканской страны, проживающих в США. Некоторые из них якобы «имеют судимость». Кубинские власти разыскивали этих людей за причастность к организации, финансированию или совершению действий террористического характера на территории страны или за ее пределами. На текущий момент установлены личности шести оставшихся в живых человек и одного погибшего, данные о еще троих выясняют. На катере были обнаружены штурмовые винтовки, короткоствольное оружие, самодельные взрывные устройства (коктейли Молотова), бронежилеты, оптические прицелы и камуфляжная форма. На Кубе также задержали гражданина Дуниэля Эрнандеса Сантоса, которого направили из США, чтобы тот принял вооруженную группу. Сотрудники безопасности продолжают расследование.

Инцидент произошел на фоне обострения отношений между Кубой и США, которые заблокировали практически все поставки нефти на остров, из-за чего там начался топливный кризис. По данным The New York Times, вторгшийся в воды катер не принадлежал береговой охране или Военно-морским силам США. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что ситуация с перестрелкой у берегов Кубы не приведет к серьезным последствиям. Глава Госдепа Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что Вашингтон расследует стрельбу, но пока полагается на данные кубинского правительства. При этом он подчеркнул, что инцидент не является операцией американских властей.

