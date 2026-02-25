Береговая охрана Кубы застрелила четырех пассажиров американского катера 5 25.02.2026, 22:51

5,810

Еще шестеро получили ранения.

Береговая охрана Кубы застрелила четырех пассажиров скоростного катера, зарегистрированного в США, после того как с него открыли огонь по кубинскому персоналу. Об этом сообщило посольство Кубы в США в соцсети Х.

Утром 25 февраля катер обнаружили в территориальных водах Кубы. Он подошел к берегу острова на расстояние одной морской мили, после чего к судну приблизилось подразделение кубинской пограничной охраны для проверки. На борту находились пятеро военнослужащих. Экипаж катера якобы открыл огонь по кубинским пограничникам, ранив командира. Погранслужба открыла ответный огонь.

На момент составления отчета, пишет посольство, четверо нападавших были убиты, еще шестеро получили ранения, их эвакуировали и оказали медицинскую помощь.

Ведомство сообщило, что Куба подтверждает свою решимость защищать территориальные воды. Продолжается расследование компетентных органов и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Note from the Ministry of the Interior:



On the morning of February 25, 2026, a violating speedboat was detected within Cuban territorial waters. The vessel, registered in Florida, United States, with registration number FL7726SH, approached up to 1 nautical mile northeast of the… pic.twitter.com/AEmwtAZ4lO — Cuban Embassy in US (@EmbaCubaUS) February 25, 2026

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com