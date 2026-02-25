закрыть
Береговая охрана Кубы застрелила четырех пассажиров американского катера

  • 25.02.2026, 22:51
Береговая охрана Кубы застрелила четырех пассажиров американского катера

Еще шестеро получили ранения.

Береговая охрана Кубы застрелила четырех пассажиров скоростного катера, зарегистрированного в США, после того как с него открыли огонь по кубинскому персоналу. Об этом сообщило посольство Кубы в США в соцсети Х.

Утром 25 февраля катер обнаружили в территориальных водах Кубы. Он подошел к берегу острова на расстояние одной морской мили, после чего к судну приблизилось подразделение кубинской пограничной охраны для проверки. На борту находились пятеро военнослужащих. Экипаж катера якобы открыл огонь по кубинским пограничникам, ранив командира. Погранслужба открыла ответный огонь.

На момент составления отчета, пишет посольство, четверо нападавших были убиты, еще шестеро получили ранения, их эвакуировали и оказали медицинскую помощь.

Ведомство сообщило, что Куба подтверждает свою решимость защищать территориальные воды. Продолжается расследование компетентных органов и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

