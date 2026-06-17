В Беларуси возвращают поезда по популярному у минчан маршруту
- 17.06.2026, 9:25
После ремонта будут курсировать 20 пар электричек.
После завершения планового ремонта с 17 июня полностью восстанавливается движение всех поездов городских линий по маршруту Минск — Беларусь — Минск. Об этом сообщила БелЖД.
Всего по маршруту Минск — Беларусь — Минск будут курсировать 20 пар поездов городских линий.
Также возобновляется курсирование трех пар поездов городских линий в сообщении Минск — Красное Знамя — Минск.