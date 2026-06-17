Кремль распродает Сибирь Индии
- 17.06.2026, 9:34
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Готовится сделка по месторождениям металлов.
Россия планирует привлечь индийские инвестиции для добычи полезных ископаемых в Сибири, которые пока не разрабатываются.
Об этом сообщает Reuters.
Кремль предложил Индии доступ к одному из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов - Томтор в Якутии. Индийская государственная горнодобывающая компания IREL ведет конфиденциальные переговоры с российским нефтяным гигантом «Роснефть». Стороны уже обсуждают передачу образцов руды с арктического месторождения.
Материал сначала обработают в России, затем его отправят в Индию. Там специалисты проведут глубокий анализ минерального состава и только после этого Нью-Дели решит, стоит ли вкладывать миллиарды в совместный проект.
Китай будет недоволен
В целом, как отмечает агентство, Индия может заинтересоваться проектом, ведь стремится избавиться от зависимости от Пекина. Китай сейчас доминирует в этой отрасли и контролирует большую часть мировой добычи и переработки.
Для России, окруженной со всех сторон санкциями, этот шаг также выгоден. Москва пытается найти новые пути развития ресурсных проектов. Она углубляет связи с ключевыми торговыми партнерами в Азии.
Контроль над Томтором перешел к «Роснефти» в прошлом году. Правительство РФ активизировало усилия по добыче критически важного сырья.
В чем важность редкоземельных элементов
Редкоземельные металлы - это сердце современной промышленности. Без них невозможно создать мощные постоянные магниты.
Эти элементы крайне необходимы для:
производства электромобилей;
технологий возобновляемой энергетики;
современных оборонных систем и авиации.
Индия обладает огромными собственными запасами - третьими в мире. Однако страна до сих пор не располагает технологиями для создания магнитов, а это большой пробел в экономике.
IREL не ограничивается только Россией. Компания активно изучает проекты в других регионах: Аргентине, Австралии и Малави. Также индийская сторона обсуждает партнерство с японскими и южнокорейскими фирмами.
Россия, в свою очередь, предлагает не только металлы. Индийские государственные компании SAIL и NMDC рассматривают возможность приобретения российских угольных активов.