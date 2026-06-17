У убитого в Польше художника, который рисовал карикатуры на Лукашенко с Путиным, осталось пять детей 17.06.2026, 9:42

Семен Скрепецкий

Вдова беременна шестым.

У российского художника Семена Скрепецкого, которого убили 15 июня в Бяла-Подляске, осталось пять детей, вдова беременна шестым. Об этом рассказал Deutsche Welle источник в белорусской диаспоре, пожелавший сохранить анонимность.

Собеседник издания рассказал, что Семен Скрепецкий не раз принимал участие в антивоенных митингах, которые проводили в городе беларусы и украинцы. Он описал Бяла-Подляску как спокойный и безопасный город и полагает, что российский художник именно поэтому и выбрал его для жизни.

«Все на виду. Ты знаешь каждую машину, каждого. У него пять детей, сейчас шестым жена беременна. И здесь, в маленьком городе, прожить большой семье проще», — сказал источник DW.

Ранее вдова художника Виктория Иваницкая сообщила в соцсетях, что находится с детьми в безопасности под защитой спецслужб Польши.

Напомним, 15 июня около десяти часов утра в Бяла-Подляске, на стоянке около пересечения улиц Теребельской и Королевы Ядвиги, выстрелами из огнестрельного оружия был убит 44-летний гражданин России, проживающий в этом городе. Им оказался антипутинский художник-карикатурист, бард, акционист и блогер Семен Скрепецкий (настоящее имя — Роберт Кузовков). В своих работах и перформансах он критиковал российские власти, в том числе Владимира Путина и руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Некоторые из его работ изображали Александра Лукашенко. Из-за риска политического преследования в 2021 году художник переехал в Польшу.

После происшествия задержали двух граждан Беларуси. Как ранее сообщала прокуратура, их задержали возле консульства Беларуси в Бяла-Подляске. Следователи проверяют возможную связь мужчин с преступлением, однако обвинения им пока не предъявлены.

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