ЧМ-2026: Месси хет-триком вывел Аргентину на 1-е место группы J
- 17.06.2026, 10:25
Аргентинцы разгромили Алжир со счетом 3:0, Австрия переиграла Иорданию.
17 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи первого тура группы J, пишет sport.ua.
Сборная Аргентины рагромила команду Алжира со счетом 3:0 – хет-трик оформил легендарный Лионель Месси.
Во втором поединке квартета Австрии удалось справиться с Иорданией – 3:1. Победу австрийской сборной принесли Романо Шмид, Язан Або Алараб (автогол) и Марко Арнаутович (пенальти).
После первого тура у Аргентины и Австрии по три набранных очка. Аргентинцы идут на первой позиции благодаря лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.
Турнирное положение в группе J после первого тура: Аргентина (3), Австрия (3), Иордания (0), Алжир (0)
Матчи второго тура в группе J пройдут 22–23 июня. Аргента сыграет с Австрией (20:00), а Алжир проведет матч с Иорданией (06:00).
В 1/16 финала выйдут две лучшие команды каждой группы. Еще один шанс останется у сборной, которая займет третье место, – нужно попасть в число 8 лучших среди всех 12 команд, ставших третьими.
Чемпионат мира 2026. Группа J
Первый тур. 17 июня
Аргентина – Алжир – 3:0
Голы: Месси, 17, 60, 76
Австрия – Иордания – 3:1
Голы: Шмид, 21, Або Алараб, 76 (автогол), Арнаутович, 90+12 (пен.)