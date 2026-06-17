Пазл сложился Сергей Мисюра

17.06.2026, 9:50

Фото: Exilenova+

О стратегии удушающей петли для Москвы.

Удар по Капотне (очередной) демонстрирует весьма интересную логику украинских атак.

Это не просто удар по «какому-то очередному НПЗ», да и само название — Московский НПЗ — уже должно намекать, что это не обычный нефтеперерабатывающий завод в окрестностях Москвы. Это довольно длительная и системная работа. И если не принимать во внимание всю логику нефтяного обескровливания России, а посмотреть на удары только за последний месяц, то я четко вижу стратегию действий против столицы болот. Давайте разберемся.

До 17 мая (с этой даты и отсчитываем месяц) удары систематически наносились по нефтегазовой отрасли на довольно обширной территории. В системном подходе здесь можно было увидеть именно географию: чтобы все регионы начали ощущать наше присутствие.

Итак, до 17 мая мы потихоньку обрубали концы системы. Экспорт, транспортировка, порты, резервуарные парки… Все важно, особенно экспорт, — но это была(как оказалось) второстепенная задача . Краснодарский край, Кубань, Крым, операция «Балтика» с портами и заходом в Питер — отвлечение внимания, ПВО, ресурсы обороны и т. д. Главная цель была и остается — Москва!

Удар 17 мая по ЛПДС Володарска, НПС Солнечногорска (Нагорное) и самой Капотне стал переломным моментом, когда мы перешли от истощения внешних линий снабжения непосредственно к системному демонтажу внутреннего топливного распределительного кольца Москвы. Да, мы добрались именно до МКНПП — Московского кольцевого нефтепродуктопровода.

Капотня является базовым отправным пунктом для МКНПП. Это уникальная технологическая система из трех параллельных ниток трубопроводов общей длиной более 400 км, которая опоясывает столицу РФ на расстоянии 20−40 км от МКАД.

Теперь немного статистики о Московском НПЗ (входит в структуру «Газпромнефти»). Его можно назвать главным топливным сердцем столицы. Завод перерабатывает более 10 миллионов тонн нефти в год и уникален тем, что расположен непосредственно в черте мегаполиса — всего в 15 км от Кремля. Его остановка или серьезное повреждение способны вызвать топливный коллапс в регионе из-за колоссальной доли рынка.

(От редакции: Вечером 16 июня завод приостановил свою работу).

Это серьезный игрок на топливном рынке Москвы. Завод контролирует от 35% до 40% всего розничного рынка топлива столицы. Фактически каждый третий автомобиль в Москве ездит на бензине или дизеле из Капотни.

МНПЗ покрывает около 70% потребностей Москвы и Московской области в автомобильном бензине.

Да и о дорогах нужно напомнить. Предприятие является ключевым поставщиком битума в регионе. С его использованием строится или ремонтируется каждая вторая улица Москвы.

И главное, о чем мало кто упоминает — авиакеросин! Это очень важная часть работы МКНПП. Инфраструктура работает по четкому распределению: одна линия подает автомобильный бензин, вторая — дизель, а третья полностью выделена под авиационный керосин (авиационный керосин марки ТС-1).

Через систему МКНПП и ее распределительные станции (включая ранее подвергшуюся нападению ЛПДС Володарская) топливо из Капотни напрямую и непрерывно подается на топливозаправочные комплексы крупнейших аэропортов Московского авиационного узла:

Шереметьево

Домодедово

Внуково

и другие.

Всем самолетам в этих аэропортах, из любой страны — требуется авиакеросин. Могу объяснить логику с топливом в Крыму: все меньше людей хочет туда ехать, потому что не будет топлива, чтобы оттуда уехать. С самолетами — то же самое.

Нынешняя работа по объектам МКНПП демонстрирует стратегию удушающей петли именно для Москвы! Поскольку топливное кольцо вокруг Москвы замкнуто, но при этом не является автономным! Оно критически зависит от магистральных поставок из Кстовского (Нижегородского), Рязанского и Ярославского НПЗ, а также от внешних перекачивающих станций «Транснефти». И, как вы уже поняли, мы системно работаем над ними. Про удары по ЛПДС «Пермь» и НПС «Горький» я вам также рассказывал.

Все идет к тому, что в течение лета у нас появятся очень серьезные «карты», о части которых уже сегодня можно рассказать Трампу во Франции, а Лукашенко об этом сказал еще вчера. И «козырь» будет заключаться не просто в сокращении экспорта или исчезновении бензина в Крыму. А в критических проблемах в самой Москве.

Просто нужно и дальше системно работать по этой стратегии. И как же это здорово, когда все эти пазлы наконец сложились и начинаешь видеть всю картину. Правда же?

Сергей Мисюра, «Фейсбук»

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